رونالدو الأبرز في مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

المواطن ـ إسلام البشبيشي

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، فريقه للانتصار في مباراة اليوم أمام نظيره نادي ست هام، وذلك خلال ظهوره الثالث بقميص الشياطين الحمر بعد عودته للنادي.

مانشستر يونايتد يفوز على وست هام:

وتمكن رونالدو من التسجيل مع مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي، ورفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال مباراتين فقط، ليرد على المشككين بمستواه نظرًا لتقدمه بالسن.

واستطاع نادي مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في الوقت القاتل على منافسه نادي وست هام في المباراة التي أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

رونالدو الأخطر:



ويُعد كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب شكل خطورة على المرمى من جانب الفريقين في مباراة اليوم، حيث أطلق 7 تسديدات خلال التسعين دقيقة .

وأكمل كريستيانو رونالدو 28 تمريرة في مباراة وست هام، بنسبة نجاح وصلت إلى 82%، بينما لم يتمكن من صناعة أي فرصة سانحة للتسجيل طوال اللقاء.

وبجانب الأدوار الهجومية ساعد كريستيانو على الصعيد الدفاعي، حيث افتك كرة من الخصم ، وقام بتشتيت كرة واحد من مناطق مانشستر يونايتد الدفاعية.

ولكن فشل صاروخ ماديرا في تسجيل أي مراوغة ناجحة في المباراة، وهو اللاعب الوحيد من صفوف مانشستر يونايتد الذي لم يراوغ أي لاعب، بالإضافة إلى لوك شو وفريد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة