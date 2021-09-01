رونالدو يكشف سر عودته إلى يونايتد

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالعودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، كاشفًا في الوقت ذاته سر توقيعه للشياطين الحمر للمرة الثانية.

كريستيانو يعود والجماهير تحتفل

وعاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد 3 مواسم قضاها في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وينتظر أن يخوض أول مباراة مع الشياطين الحمر بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وحرصت جماهير مانشستر يونايتد على رفع مجسم كبير للنجم البرتغالي خلال مباراة وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وظلت تهتف باسمه طوال المباراة تعبيرًا عن سعادتها بعودته إلى الفريق مجددًا.

رونالدو يوضح سبب عودته

وقال موقع مانشستر يونايتد الرسمي: “كانت هناك أنباء في الصحافة بأن مدربنا السابق السير أليكس فيرجسون كان يتواصل مع كريستيانو لإقناعه بالعودة”، وليرد رونالدو على هذا السؤال بابتسامة، مؤكدًا أن المدرب الأسطوري كان أكبر عامل ساهم في قراره.

وقال رونالدو: “كما يعلم الجميع، وقعت لمانشستر يونايتد عندما كنت في سن 18 عامًا، كان السير أليكس فيرجسون مفتاح هذه الصفقة.. أتذكر عندما كنت في سبورتنج لشبونة ولعبنا مباراة ضد مانشستر يونايتد”.

وتابع: “السير أليكس فيرجسون بالنسبة لي مثل الأب في كرة القدم، لقد ساعدني كثيرًا، وعلمني أشياء كثيرة، ودوره كبير في مسيرتي.. نحن على اتصال دائم طوال الوقت بسبب العلاقة التي تربطنا، وهو شخص رائع”.

واختتم البرتغالي كريستيانو: “أنا حقًا أحب السير أليكس فيرجسون كثيرًا، وكان السبب الرئيسي بالنسبة لي للوصول إلى المكانة التي أنا عليها، وبسببه وقعت مع مانشستر يونايتد“.

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