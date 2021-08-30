فاران: رونالدو أسطورة يتعلم منها اللاعبون

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن سعادته بانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ليجتمعا مجددًا بعدما لعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.

فاران يُشيد بكريستيانو رونالدو

وقال فاران: “سعيد للغاية.. كريستيانو رونالدو أسطورة، وكل اللاعبين يمكنهم التعلم عندما يلعبون معه.. هو يساعد كل اللاعبين، كل اللاعبين الشباب، وبالطبع هو لا يتوقف عن تسجيل الأهداف”.

وعاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد 3 مواسم قضاها في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وينتظر أن يخوض أول مباراة مع الشياطين الحمر بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وحرصت جماهير مانشستر يونايتد على رفع مجسم كبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وظلت تهتف باسمه طوال المباراة تعبيرًا عن سعادتها بعودته إلى الفريق مجددًا.

فاران سعيد بتألقه مع يونايتد

وقدم فاران أداء مميزًا خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون التي حسمها فريقه بهدف دون رد، وقال: “كنت سعيدًا للغاية لتواجدي ومساعدتي الفريق على تحقيق الانتصار.. إنه شعور مذهل”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد: “الدوري الإنجليزي الممتاز قوي جدًا.. الأداء سريع للغاية، وأنت تعلم أنه عندما تلعب في مثل هذه المباريات، يجب أن تكون في تركيز شديد.. حضرت إلى هنا للشعور بهذا”.

واختتم فاران تصريحاته قائلًا: “الأجواء رائعة، تكون هناك إثارة كبيرة في كل مباراة.. يجب أن تكون في كامل تركيزك لأن اللعب لا يتوقف، المباراة عبارة عن هجوم، هجوم، هجمة مرتدة، وسريعة للغاية”.

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