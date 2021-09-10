سبب تأقلم كورونادو السريع مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي إيغور كورونادو عن سعادته بالبداية المميزة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موضحًا في الوقت ذاته سر تأقلمه السريع مع الفريق.

بداية مميزة

وانضم كورونادو إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي قادمًا من الشارقة الإماراتي، وظهر مع الفريق للمرة الأولى في نهائي كأس البطولة العربية، وصنع هدفًا، إلا أن العميد خسر بركلات الترجيح.

وتحدث كورونادو عن انطلاقته مع العميد، خلال تصريحاته لصحيفة “لانس” البرازيلية، قائلًا: “كنت حريصًا على تسجيل هدف في المواجهة الأولى رفقة الاتحاد في الدوري وترك بصمتي الأولى ونجحت في ذلك”.

سبب تأقلم كورونادو

وتابع النجم البرازيلي: “البدايات دائمًا ما تكون مهمة لأي لاعب لكسب ثقة ومحبة الجماهير والنادي، وبالنسبة لي كان مهمًا جدًا، وتأقلمت سريعًا وبصورة جيدة للغاية مع الاتحاد، ولم أجد أي صعوبة بذلك”.

وأضاف: “الفضل يعود لمدرب الفريق السابق فابيو كاريلي، فعندما كان كاريلي معنا احتضنني وجعلني أشعر وكأنني في المنزل، كما أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، كما أني محاط بعدد من اللاعبين البرازيليين المميزين”.

واختتم كورونادو صاحب الـ29 عامًا، تصريحاته قائلًا: “قضيت ثلاث أسابيع في جدة، وبدأت بالتأقلم على المدينة، لأننا كنا في معسكر إعدادي خارجي استعدادًا للموسم قبل ذلك”.

ويستعد النجم البرازيلي للمشاركة مع الاتحاد في مباراته المقبلة ضد أبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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