سبب عقوبة الـ150 ألفًا ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي الرياضي معاذ الجندل سبب توقيع لجنة الانضباط والأخلاق لعقوبة مالية ضخمة على نادي النصر بسبب تصرفات جماهيره في مباراة الاتحاد الماضية.

الجندل يكشف سر العقوبة الضخمة على النصر:

وقال معاذ الجندل خلال تصريحاته لـ”ملعب SBC”: “في بعض الدول الجماهير تنظف المدرج بعد نهاية المباراة.. ما كنا نتمنى مثل هذه المشاهد داخل الملعب، والحمد لله نادرًا ما نراها في الدوري السعودي”.

وتابع: “بالنسبة لعقوبة الـ150 ألف ريال، وأن الحد الأعلى للجنة الانضباط 100 ألف للعقوبة، فيها أن تأخذ 50% من العقوبة السابقة، وهي مكررة سبق وحدثت أمام التعاون في شهر مارس”.

وأضاف: “كان من المفترض توضيح تفاصيل عقوبة نادي النصر، ما تكون مجمعة في نفس العقوبة، 100 ألف الحد الأعلى، و50 ألف نسبة من العقوبة السابقة.. عادة الجماهير تتعاون ضد الشخص الذي يقوم برمي القارورات، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية، لأنها قد تصيب لاعبين”.

العقوبات تُهدد العالمي:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت عن عقوباتها ضد النصر والاتحاد بسبب مباراتهما الأخيرة، وتم توقيع غرامة مالية كبيرة على العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن وجه الإعلامي سلطان الغشيان رسالة تحذيرية إلى جماهير العالمي بعد تصرفاتهم في مباراة الاتحاد الماضية، مؤكدًا أن الفريق قد يتعرض لعقوبات مغلظة بعد ذلك تصل إلى خصم نقاط من رصيده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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