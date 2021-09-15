سرور يُشيد بـ3 لاعبين في النصر

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بتألق أكثر من لاعب في صفوف العالمي خلال مباراة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا.

سرور يشيد بنجوم النصر

وأبدى هاشم سرور سعادته بالمستوى الذي قدمه صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، متوقعًا تألقهم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء.

وقال: “بطل دون منازع.. بلا شك آل فتيل في أول لقاء وأول ظهور كلاعب أساسي مع الفريق يلعب بأسلوب راقٍ وثقة كبيرة ويسد الفراغ في مركزه أرى بأنه نجم المباراة بجانب ماشاريبوف ومحمد قاسم وكل الفريق الشوط الأول فقط”.

وتابع هاشم سرور في تغريدة أخرى قائلًا: “في أول ظهور كأساسي في الفريق يظهر اللاعب محمد قاسم بمستوى مميز ومقبول وأتوقع أن لديه الكثير لنادي النصر وجماهيره”.

ونشر صورة لثنائي النصر الجديد، تاليسكا وماشاريبوف، وعلق قائلًا: “الحفاظ على هؤلاء النجوم بالتمارين القوية والانضباط وليس بالطبطبة لأنك في النهاية ستخسره إن لم تفعل إما بنزول مستواه وإما بإصابة تحرمك خدماته !!”.

العالمي إلى ربع النهائي

ولعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني على استاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الأصفر بهدف دون رد بهدف فينسنت أبو بكر، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتعرض المدرب البرازيلي مانو مينيز لانتقادات بسبب أداء الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، رغم التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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