سلمان الفرج جاهز لمباراة الشباب

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة النجم سلمان الفرج، استعدادًا لمواجهة الشباب المقبلة.

سلمان الفرج يتعافى ويشارك في المران:

وشارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي أُقيمت في ختام الحصة التدريبية، لتتأكد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة.

وتعرض سلمان الفرج صاحب الـ32 عامًا، للإصابة خلال مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني، ليغادر المستطيل عند الدقيقة 81، وظهر وهو يُغادر الملعب مستندًا على العكاز، وأثبتت الفحوصات تعرضه لكدمة في أسفل القدم؛ وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

الهلال يواجه الشباب:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.

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