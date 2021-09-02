مفاجأة بشأن مصير بيانيتش مع برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البوسني ميرالم بيانيتش في طريقه إلى مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رغم انتهاء سوق الانتقالات في أغلب الدول الأوروبية.

بيانيتش قد يرحل عن برشلونة

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “برشلونة -في قرار مفاجئ- ما زال يضع بيانيتش في السوق، بعدما حاول التخلص من اللاعب الذي يُعد من الأعلى أجرًا في الفريق، بإعادته لصفوف يوفنتوس، لكن الأمور لم تتم”.

وأضافت: “برشلونة كان مستعدًا لدفع جزء من راتب بيانيتش، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع يوفنتوس، ورغم هذه الانتكاسة، الإدارة الفنية تعتقد أنها قادرة على التخلص من بيانيتش، وبدأت التركيز على الدول التي لاتزال فيها فترة الانتقالات مفتوحة”.

وتابعت الصحيفة: “روسيا هي الهدف الأساسي لبرشلونة، على الرغم من أن ذلك سيكون بمثابة خطوة للوراء بالنسبة للاعب، لكن المدير الفني رونالد كومان لا يعتمد عليه إطلاقا، وأعلن أنه خارج حساباته بشكل علني”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن بيانيتش يُدرك موقفه في برشلونة، وكان يسعى للرحيل بحثًا عن المشاركة في ناد آخر، ويعلم أنه حال استمر هذا الموسم سيكون على مقاعد البدلاء.

برشلونة هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مشواره في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بالفوز على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع أتلتيك بيلباو، واستعاد توازنه بتجاوز خيتافي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع ريال متصدر المتصدر، إشبيلية، وفالنسيا.

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