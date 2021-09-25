حصلت طالبة التمريض سارة الجبيلان، على الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمرأة المُخترعة 2021.

فيديو | طالبة التمريض "سارة الجبيلان" تحصد الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمرأة المخترعة 2021#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/rfKjlPIzYh — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 24, 2021

وأوضحت الجبيلان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المعرض شارك فيه متنافسون من 18 دولة، موضحة أن 6 فتيات من المملكة شاركن فيه بابتكارات مختلفة.

دعم أصحاب الإعاقة

وأشارت إلى أن ابتكارها هو عبارة عن طوق يوضع على رأس مزوّد بحساسات تقوم بالتقاط الإشارات العصبية وترسلها لاسلكياً عبر تطبيق مرتبط بالهاتف لمعرفة حالة أصحاب الإعاقة الفكرية النفسية والصحية.