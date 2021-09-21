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طبيب يبرئ الحنيذ والمندي من المضار
قدم طريقة سهلة لمنع ضرر المشويات

طبيب يبرئ الحنيذ والمندي من المضار

2021/09/21
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طبيب يبرئ الحنيذ والمندي من المضار
المواطن - الرياض

برأ طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري الحنيذ والمندي من المضار، كما أكد أن الجلد المحترق في الدواجن واللحوم ليس له أضرار.

الطعام المحترق: 

وقال الشهري خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة السعودية: إن هناك احتمالية بشأن ضرر الجلد المحترق والطعام المحترق بسبب الفحم، ولكن الكلام العلمي المؤكد غير موجود، متابعًا أنه لا يوجد أي دليل علمي يقول إن الأطعمة المشوية مسرطنة، ولكن يمكن الابتعاد عن ذلك والتركيز على الأطعمة الصحية أكثر.

طريقة آمنة: 

وتابع أنه يمكن نقع اللحوم أو الفراخ بالليمون والخل لمدة ساعة أو ساعتين، وهو ما يمنع تكوّن المواد الضارة أو ما يطلق عليه التسكر، مشيرًا إلى أن الجلد يحتوي على العديد من أنواع الدهون ومنها الجيدة والمفيدة للجسم.

 


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