طبيب يبرئ الحنيذ والمندي من المضار

المواطن - الرياض

برأ طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري الحنيذ والمندي من المضار، كما أكد أن الجلد المحترق في الدواجن واللحوم ليس له أضرار.

فيديو | طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري يبرئ الحنيذ والمندي من المضار .. والجلد المحترق ليس له أضرار#الراصد pic.twitter.com/xKCFrK1udA — الراصد (@alraasd) September 21, 2021

الطعام المحترق:

وقال الشهري خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة السعودية: إن هناك احتمالية بشأن ضرر الجلد المحترق والطعام المحترق بسبب الفحم، ولكن الكلام العلمي المؤكد غير موجود، متابعًا أنه لا يوجد أي دليل علمي يقول إن الأطعمة المشوية مسرطنة، ولكن يمكن الابتعاد عن ذلك والتركيز على الأطعمة الصحية أكثر.

طريقة آمنة:

وتابع أنه يمكن نقع اللحوم أو الفراخ بالليمون والخل لمدة ساعة أو ساعتين، وهو ما يمنع تكوّن المواد الضارة أو ما يطلق عليه التسكر، مشيرًا إلى أن الجلد يحتوي على العديد من أنواع الدهون ومنها الجيدة والمفيدة للجسم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة