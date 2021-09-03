عبدالرزاق حمدالله : أحاول إسكات الناس إذا لم يصمتوا !

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، السبب وراء طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف عن طريق الإشارة بالصمت للجميع.

عبدالرزاق حمدالله يفسر:

وتحدث حمدالله لـ قناة النصر الرسمية عبر “اليوتيوب” قائلًا: “أحاول دائمًا إسكات الناس بس هم ما يسكتون فاضطر أسكتهم مرة أخرى”.

وأضاف حمدالله: “أنا سعيد للغاية بتواجدي في النصر، وأشعر بسعادة كبيرة، بالتواجد تحت قيادة مسلي آل معمر”.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي الرياضي وليد الفراج وجه انتقادات للاعب حمدالله بسبب خلعه لقميص النادي للاحتفال بالأهداف.

تعليق ناري من وليد الفراج:

وقال الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد”: “ما فيه مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها”.

وكان النجم المغربي خرج قبل أسبوعين من الآن عن صمته، كاشفًا حقيقة ما تردد حول اقترابه من مغادرة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب النجم المغربي مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”سلام عليكم جماهير النصر الحقيقيين، نظرًا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، فأنا سأوضح لكم بعض النقاط”.

وأضاف لاعب النصر: ” أولًا أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي، ثانيًا لم أساوم يومًا ما فريقي ولن أساومه أبدًا فله فضل علي كبير، ثالثًا أنا مستمر مع النصر ما دام عقدي ساري مع الفريق، رابعًا الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين، لن يغيره أي شخص لا من قريب أو من بعيد، خامسًا غيابي عن مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا وأنا أحترمه”.

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