مدرب الاتحاد بعد كلاسيكو النصر: أمامنا مزيد من العمل

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على أن الفريق لا يزال لديه الكثير من العمل رغم الفوز على النصر وتصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 5 جولات.

تعليق مدرب الاتحاد بعد الثلاثية في النصر

وغرد كونترا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “سعيد بالفوز ولكن أمامنا مزيد من العمل”.

أرقام مميزة لـ الاتحاد تحت قيادة كونترا

وأصبح العميد أكثر الفرق تحقيقًا للفوز في 4 جولات متتالية وذلك بعد فوزه على الرائد والفيصلي وأبها والنصر وكان خسر في الجولة الأولى من نادي الفيحاء.

وحقق العميد أيضًا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، لقب أقوى هجوم في الدوري برصيد 14 هدفًا كما أصبح صاحب ثاني أقوى خط دفاع وذلك بعد أن سكنت شباك العميد 4 أهداف فقط، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراة الرائد.

وأصبح نادي الاتحاد عقدة النصر في الرياض، حيث تمكن العميد في آخر 4 مواسم من الفوز على النصر في الرياض في 3 مباريات، مقابل تعادل وحيد بين الفريقين.

وسيواجه العميد، فريق التعاون في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي مساء الجمعة المقبلة.

وكان المدرب كوزمين كونترا تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته، بعد خسارة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس الماضي.

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