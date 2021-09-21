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كويلار وفايق يتصدران قائمة الأكثر تمريرًا
قبل انطلاق جولة هي لنا دار

كويلار وفايق يتصدران قائمة الأكثر تمريرًا

2021/09/21
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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كويلار وفايق يتصدران قائمة الأكثر تمريرًا كويلار - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يتصدر نجما الهلال والفيصلي، الكولومبي جوستافاو كويلار وهشام فايق قائمة الأكثر تمريرًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كويلار وفايق في صدارة الأكثر تمريرًا:

ويُعد كويلار من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقام بـ302 تمريرة ناجحة، ليساهم في احتلاله المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض 4 مباريات.

كويلار
كويلار – المصدر spl

كما يُقدم هشام فايق مستوى مميزًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقام بـ302 تمريرة مع الفيصلي، ليتساوى مع كويلار في قائمة الأكثر تمريرًا، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة.

الفيصلي
هشام فايق – المصدر spl

وقام سعيد اليامي بـ295 تمريرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ويحتل نجم فريق الفيصلي، إيغور روسي المركز الرابع بقائمة الأكثر تمريرًا بـ284 تمريرة، ثم نجم النادي الأهلي، محمد الخبراني برصيد 267 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وبعد نهاية منافسات الجولة الخامسة، يتواجد الاتحاد في الصدارة حاليًّا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي الهلال والرائد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ناديا الفتح وضمك في المركزين الرابع والخامس برصيد 8 نقاط لكل فريق.

أما نادي الفيحاء فيتواجد في المركز السادس وخلفه الفيصلي برصيد 7 نقاط لكل منهما، أما النصر والاتفاق فيحتلان المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل منهما، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl


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