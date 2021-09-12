لوكاكو يُبدع في مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي، مباراة أكثر من ممتازة من الناحية الفنية، وذلك بعد أن أحرز هدفين في لقاء تشيلسي ضد أستون فيلا الذي أُقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

3 أهداف لـ لوكاكو بعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا:

ونجح لوكاكو في إحراز هدفين لـ تشيلسي في الدقيقتين الـ15 والـ90 ليسجل 3 أهداف حتى الآن للبلوز في الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جولات بواقع هدفًا في آرسنال وهدفين في شباك أستون فيلا.

وكان اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سجل الهدف الثاني لـ تشيلسي بالدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني بعد خطأ قاتل من مدافعي أستون فيلا.

تشيلسي في مواجهة قوية ضد فريق توتنهام:

وسيلعب تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي مع فريق توتنهام هوتسبير في ديربي مدينة لندن مساء الأحد 19 سبتمبر الجاري، حيث تُقام المباراة على ملعب توتنهام.

وكان نادي توتنهام خسر في الجولة الرابعة ظهر اليوم السبت ضد فريق كريستال بالاس بثلاثية دون رد.

ويتقاسم تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي مع نادي مانشستر يونايتد لكن فارق الأهداف لصالح المتصدر اليونايتد، بعد فوزه الكبير على نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم برباعية مقابل هدف، أحرز منها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين.

وكانت مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في العاصمة البريطانية لندن.

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