مباراتان غدًا بـ افتتاح الجولة الخامسة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021\2022.

موعد مباراتي الغد

وستقام غدًا مباراتان وهما ” الباطن ضد الطائي” في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب نادي الباطن، بينما المباراة الأخرى بين فريقي الفيصلي والفيحاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويسعى فريق الطائي إلى تحقيق أول فوز له بطولة دوري المحترفين السعودي حيث خسر أول 3 جولات ضد كل من الهلال وضمك والفيحاء، أما نادي الباطن فمتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

أما فريق الفيصلي فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، بينما الفيحاء متواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الرابعة

وبعد نهاية الجولة الرابعة، استطاع نادي الاتحاد أن يعتلي صدارة الترتيب، في ظل غياب الهلال والنصر، إذ فشلت أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، جميعها، في تحقيق العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة رقم 12.

ويتربع نادي الاتحاد، على قمة جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما حصد 9 نقاط، فيما يحتل كل من؛ الفيحاء والفتح، و الهلال، وضمك والرائد، المراكز من الثاني إلى السادس، على الترتيب، بـ7 نقاط.

وجاء نادي النصر في المركز السابع برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط جلس نادي الاتفاق على مقعد المركز الثامن، واحتل كل من؛ الأهلي والشباب والفيصلي، والباطن وأبها، المراكز من التاسع إلى الثالث عشر على الترتيب، بـ 4 نقاط.

وفي المركز الرابع عشر جاء نادي التعاون، ليأتي خلفه بنفس عدد النقاط نادي الحزم في المركز الخامس عشر، ليتذيل جدول نادي الطائي بلا نقاط حتى الآن.

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