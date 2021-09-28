أطلق مجلس الصحة الخليجي مطلع الشهر الحالي سبتمبر حملة توعوية تحت شعار “الصحة النفسية لليافعين” وتستمر لمدة 3 أشهر، وشارك في اختبار الحملة الذي قدمه المجلس مجانًا أكثر من 169 ألف شخص في جميع دول الخليج.

حملة مجلس الصحة الخليجي

وشارك في الاختبار من السعودية 134069 ومن عمان 10008 ومن الإمارات 6587 ومن الكويت 6517 ومن البحرين 2763 ومن قطر 1720 واستفاد من الاختبار مجموعة من الأشخاص من دول أخرى غير الخليج عددهم 8059.

مجلس الصحة الخليجي ومن نتائج الاختبارات التي قدمهاضمن حملته “الصحة النفسية لليافعين” حصول أكثر من 6 آلاف شخص على استشارة طبية نفسية من 21 مستشارًا طبيًا مختصًا عن طريق تطبيق لبيه، وكان من ضمن من حصلوا على الاستشارات 1400 شخص من اليافعين.

زيادة الوعي بمسببات الأمراض

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف لزيادة الوعي بالمسببات والأعراض الخاصة بالتوتر والقلق والاكتئاب عند المراهقين، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين في دول الخليج، حيث تم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها Tik Tok.

ضمان الصحة النفسية

وركزت الحملة على عدة موضوعات صحية ومنها زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية، وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية اللازمة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج، إضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع أبنائهم المراهقين، وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها.

التوعية المجتمعية

وتأتي هذه الحملة تواصلًا لجهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية كافة أفراد المجتمع بدول المجلس بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية إتباع أنماط الحياة الصحية السليمة المبنية على أسس علمية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.