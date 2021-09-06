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محلل اقتصادي: لا يوجد أي تخصص أو مهنة مستثناة من التوطين
هناك توجه جاد نحو التحول الرقمي في المملكة

محلل اقتصادي: لا يوجد أي تخصص أو مهنة مستثناة من التوطين

2021/09/06
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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محلل اقتصادي: لا يوجد أي تخصص أو مهنة مستثناة من التوطين
المواطن - الرياض

أكد المحلل الاقتصادي محمد آل طفيل، أنه لا يوجد أي تخصص أو أي مهنة مستثناة من التوطين، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتطوير كفاءة أبناء وبنات الوطن من خلال استثمار خيرات هذا البلد.

دعم الاقتصاد الوطني: 

وأضاف آل طفيل، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن المملكة تسعى ليكون المواطن عضوًا فعالًا في دعم الاقتصاد الوطني بالعمل عن بعد، واستثمار كل القطاعات في هذا الجانب، مع عمل كبير مع دخول شركات عالمية لسوق العمل، مشددًا على أهمية إدراك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة.

توجه نحو التحول الرقمي: 

وتابع المحلل أن هناك توجهًا جادًّا نحو التحول الرقمي في المملكة، حيث يتم حاليًّا عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقًا.

 


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