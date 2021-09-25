قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفتح: إن الحكم محمد الحربي، حكم مباراة الحزم تساهل مع لاعبي حزم الصمود بسبب إضاعتهم للوقت.

بماذا علق مدرب الفتح ؟

وتحدث فيريرا بعد خسارة النموذجي أمام الحزم قائلًا: “لم نظهر بشكل جيد وعانينا من التمريرات الخاطئة، وأرى أن حكم اللقاء كان متساهلًا مع لاعبي الحزم أثناء إضاعتهم للوقت”.

وأضاف مدرب النموذجي: “الحزم كان يُجيد تنفيذ الهجمات المرتدة، ونجحوا من خلال فرصة في تسجيل هدف الفوز علينا”.

وسيلعب الفتح مع الاتفاق بالجولة السابعة من دوري المحترفين الخميس المقبل.

ترتيب الدوري بعد الجولة السادسة:

ويتواجد الاتحاد في مقدمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، يليه كل من الهلال والرائد وضمك برصيد 11 نقطة من المراكز من الثاني إلى الرابع، بينما الفيحاء خامسًا برصيد 10 نقاط، والنصر سادسًا برصيد تسع نقاط.

وتحتل أندية الفتح والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 8 نقاط لكل فريق، أما الشباب والاتفاق ففي المركزين العاشر والحادي عشر برصيد ست نقاط، أما الأهلي والباطن ففي المركزين الـ12 والـ13 برصيد خمس نقاط لكل فريق، بينما يتواجد ناديي الطائي وأبها برصيد 4 نقاط في المركزين الـ14 والـ15، والتعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.