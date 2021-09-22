كشف إنريك ماسيب، مستشار رئيس برشلونة، خوان لابورتا، عن وضعية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الهولندي رونالد كومان، في ظل تراجع النتائج والمطالبة برحيله.

كومان مستمر حاليًا

وارتبط اسم كومان بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد التعادل أمام غرناطة بهدف لكل منهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال ماسيب خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “كومان لا يزال يملك رصيدًا في مكانه، إذا كان المدرب ما زال في منصبه، فمن المفهوم أنه يجب منحه الثقة لتحسين الأوضاع”.

وأضاف: “بالطبع، سبق وأن أشار لابورتا في حملته الانتخابية، لأن كل شيء سيعتمد على النتائج، وكذلك على الأداء، أحد المقدمات هو أن يستمتع الناس بفريقهم”.

وعن قلق لابورتا من الوضع الحالي واحتمالية تولي تشافي لتدريب الفريق، علق قائلًا: “عندما ترى الأمور تسير بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أن تقلق، هناك قلق بشأن النتائج بالطبع، ذات يوم سينتهي الأمر بتشافي التدريب هنا، وكذلك مع لابورتا، لكن كومان موجود الآن”.

ماسيب ينتقد المدرب وبيكيه

وانتقد ماسيب عبارة “هذا ما لدينا” التي اتفق فيها جيرارد بيكيه ورونالد كومان، بعد الخسارة بثلاثية ضد بايرن ميونيخ، وقال: “عندما تتعرض لمثل تلك النتيجة، لا يمكنك التفكير في أنه لم يعد هناك المزيد، من يدافع عن قميص برشلونة، عليه أن يبذل كل ما لديه على أرض الملعب، فعندما يشعر الجمهور بذلك، سيدعمونك ولا يطلقون الصافرات عليك”.

وبشأن علاقة لابورتا والمدرب الهولندي، قال: “العلاقة بينهما ودية وجيدة، وليست مرحبًا وداعًا، ولكن في بعض الأحيان يحول الأشخاص المحيطون العامل الإيجابي إلى سلبي”.