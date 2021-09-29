قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تكليف نجلاء بودن، برئاسة الحكومة التونسية، لتكون بذلك أول سيدة في تاريخ تونس بل وفي المنطقة العربية تتولى هذا المنصب.

وجاء في البيان الرئاسي الرسمي: عملًا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، بحسب وكالة فرانس 24.

من هي نجلاء بودن؟

نجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

وتخصصت في علوم الجيولوجيا، وهي مكلفة حاليًا بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.