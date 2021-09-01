مفاجأة بشأن مستقبل فابيو مارتينيز

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البرتغالي فابيو مارتينيز في طريقه إلى العودة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

فابيو مارتينيز يعود إلى الشباب

وأشارت صحيفة Maisfutebol البرتغالية، اليوم الأربعاء، إلى أن فابيو مارتينيز عاد إلى صفوف الشباب رسميًا، مؤكدة أن نادي سبورتنيج براجا الذي يملك بطاقة اللعب أرسل موافقته للتنازل عن خدماته إلى الليوث.

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن نادي سبورتنيج براجا طلب الحصول على ما بين 3 لـ4 ملايين يورو من أجل بيع عقد فابيو مارتينيز فورًا، لينجح الشباب في التعاقد مع اللاعب بعقد نهائي يمتد إلى 3 سنوات.

وكان مارتينيز صاحب الـ27 عامًا، يحظى باهتمام أكثر من ناد سعودي، ومنها الهلال، إلا أن النجم البرتغالي فضل العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي تألق بقميصه الموسم الماضي بنظام الإعارة.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية منتصف ليل أمس الثلاثاء، ولم يعلن نادي الشباب عن التعاقد مع فابيو مارتينيز.

الشباب هذا الموسم

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 3، ليتعرض إلى انتقادات قوية، خاصة أنه كان متقدمًا بثلاثية دون رد حتى الدقيقة 77، قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف، ثم خسر أمام الفتح بهدفين دون رد.

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