نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت 4 منها بتحقيق الفوز، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا:

وانطلقت مواجهات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بمواجهة يونج بويز ضد مانشستر يونايتد، ونجح الشياطين الحمر في التقدم عن طريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يسجل الفريق السويسري ثنائية ليخطف الثلاث نقاط في الوقت القاتل.

وانتهت مباراة إشبيلية ضد ريد بول سالزبورج بالتعادل بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 21 عن طريق لوكا سوسيتش، وتعادل إيفان راكيتيش في الدقيقة 41، وخيم التعادل السلبي على مواجهتي دينامو كييف وبنفيكا، وليل مع فولفسبورج.

ونجح تشيلسي في الفوز على زينيت بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو، وفاز يوفنتوس على مضيفه مالمو بثلاثية نظيفة سجلها، أليكس ساندرو، باولو ديبالا وألفارو موراتا في الدقائق 23، 45 و46.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة فياريال ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثنائية الفريق الإسباني مانو تريجويروس وأرنوت جروينفيلد عند الدقيقتين 38 و73، وأحرز هدفي الضيوف ريمو فريلير وروبن جوسنز في الدقيقتين 6 و82.

برشلونة ضد بايرن ميونيخ:

ولعب برشلونة ضد بايرن ميونيخ على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا، ونجح العملاق البافاري في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتألق لاعبو البافاري بشكل لافت في مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ، حيث تقدم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 33، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني عند الدقيقتين 55 و84.

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