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نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
ضمن منافسات الجولة الأولى

نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

2021/09/15
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا احتفال لوكاكو - المصدر @ChampionsLeague
المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت 4 منها بتحقيق الفوز، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا:

وانطلقت مواجهات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بمواجهة يونج بويز ضد مانشستر يونايتد، ونجح الشياطين الحمر في التقدم عن طريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يسجل الفريق السويسري ثنائية ليخطف الثلاث نقاط في الوقت القاتل.

مانشستر يونايتد
رونالدو وبرونو – المصدر @ChampionsLeague

وانتهت مباراة إشبيلية ضد ريد بول سالزبورج بالتعادل بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 21 عن طريق لوكا سوسيتش، وتعادل إيفان راكيتيش في الدقيقة 41، وخيم التعادل السلبي على مواجهتي دينامو كييف وبنفيكا، وليل مع فولفسبورج.

ونجح تشيلسي في الفوز على زينيت بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو، وفاز يوفنتوس على مضيفه مالمو بثلاثية نظيفة سجلها، أليكس ساندرو، باولو ديبالا وألفارو موراتا في الدقائق 23، 45 و46.

يوفنتوس
احتفال ديبالا – المصدر @ChampionsLeague

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة فياريال ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثنائية الفريق الإسباني مانو تريجويروس وأرنوت جروينفيلد عند الدقيقتين 38 و73، وأحرز هدفي الضيوف ريمو فريلير وروبن جوسنز في الدقيقتين 6 و82.

فياريال ضد أتالانتا
مباراة فياريال وأتالانتا – المصدر @ChampionsLeague

برشلونة ضد بايرن ميونيخ:

ولعب برشلونة ضد بايرن ميونيخ على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا، ونجح العملاق البافاري في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بايرن ميونيخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayern

وتألق لاعبو البافاري بشكل لافت في مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ، حيث تقدم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 33، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني عند الدقيقتين 55 و84.

نتائج دوري أبطال أوروبا
نتائج المباريات – المصدر @ChampionsLeague


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