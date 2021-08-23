هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، وجاء تواجده على مقاعد البدلاء ضد أودينيزي ليزيد من هذه الأنباء.

يوفنتوس ضد أودينيزي

ولعب يوفنتوس ضد أودينيزي، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وشارك كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، وسجل هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 94، وبعد الاحتفال به، قرر الحكم إلغاءه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

نيدفيد ينفي رحيل رونالدو

وكشف نائب رئيس نادي يوفنتوس، بافيل نيدفيد، سبب جلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء ضد أودينيزي، وقال خلال تصريحاته لشبكة DAZN الإيطالية: “يجب ألا نحاول نسج قصص مثيرة من وحي الخيال”.

وأضاف: “لقد كان قرارًا (بقاء رونالدو بديلًا) مشتركًا بين المدرب واللاعب، ومن الطبيعي في بداية الموسم، ألا تبلغ قمة لياقتك. يحاول المدرب استخدام أفضل تشكيلة في هذه اللحظة، على سبيل المثال جورجيو كيليني على مقاعد البدلاء اليوم أيضًا”.

واختتم نيدفيد تصريحاته بشأن رحيل رونالدو قائلًا: “يمكنني (دون تردد) أن أؤكد أن رونالدو سيبقى في يوفنتوس هذا الموسم”.

وكانت تقارير إيطالية قد أكدت أن رونالدو هو من طلب الجلوس بديلًا أمام أودينيزي، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل خلال الفترة الحالية.

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