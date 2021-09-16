نتائج مباريات الجولة الثانية من دوري يلو

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتهت منافسات الجولة الثانية من مواجهات مسابقة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بثلاث مباريات كان ختامها انتصار نادي الجيل على ضيفه القادسية بهدف نظيف.

واستمرت الصدارة بين الثلاثي العدالة ، و الدرعية، و الوحدة بـ6 نقاط لكل منهم.

نتائج مباريات اليوم

حقق الدرعية فوزه الثاني والعلامة الكاملة بعد الفوز على ضيفه العروبة بهدف نظيف، كما فاز الأخدود بهدف دون رد في مباراته أمام بيشة، وفي المباراة الثالثة استطاع نادي الجبل أن يفوز على ضيفة القادسية بهدف دون رد للتهي الجولة الثانية بهذا الشكل.

نتائج باقي الجولة:

وعن نتائج باقي مباريات الجولة فكان الافتتاح يوم الاثنين بانتصار العدالة بهدفين لهدف خارج ملعبه في القصيم على نادي الخلود.

وحقق أحد فوزه الأول بالدوري على ضيفه هجر في المواجهة التي لعبت في المدينة المنورة.

وفي ثالث المواجهات انتصر النهضة على جدة في المواجهة التي لعبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وفي ثاني أيام الجولة عاد نجران من الخرج بانتصار على فريق الكوكب بهدف دون رد، وخسر الجبلين على ملعبه أمام الخليج بهدفين لهدف.

وفي ليلة أمس، انتهت مباراة العين والشعلة بهدف لمثله، وفي الدمام سقط الساحل أمام ضيفه الوحدة بهدف دون رد.

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