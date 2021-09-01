نصائح لمرضى السكري للوقاية من كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت مصر مؤخرًا دخول الموجة الرابعة من كورونا البلاد، بعد ارتفاع أعداد الإصابة بنسب كبيرة وواضحة، حسبما أعلن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين.

تحاليل دورية:

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مؤخرًا قائمة بأهم التحاليل الدورية التي يجب على مريض السكري القيام بها للاطمئنان على صحته.

وقدمت نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة عدد من النصائح لمرضى السكر للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا قائلة: إن “المصابين بالسكري من أكثر المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، وبالتحديد المرضى الذين يواجهون أزمة السكري الخارج عن السيطرة بالعلاج والنظام الغذائي”.

وتابعت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة في حديثها مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “مهم للغاية لمريض السكري المتابعة الدائمة مع الطبيب المختص، وفي أضيق الحدود أن يقوم بعمل تحليل للسكر التراكمي كل ثلاثة أشهر، مع الاهتمام بالطعام الخالي من السكر والابتعاد عن الدقيق الأبيض”.

الفاكهة بحساب:

وأكدت استشاري البكتيريا والمناعة أن “تناول الفاكهة لابد أن يكون بحساب، حيث إن هناك بعض الفواكه التي يجب الابتعاد عنها كـ(التين والمانجو والبلح)، ولكن في حال الرغبة في تناولهم يكونوا في صورة وجبة كاملة، والفراولة من الفاكهة المهمة لمريض السكري، ولكن ألا يزيد عن 6 حبات فقط”.

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