نواف بن سعد: التنافس بالتعاقدات لكسب الجماهيرية “غير معقول”

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، الأمير نواف بن سعد، استياءه من التنافس الشديد بين الأندية لحسم الصفقات لكسب الجماهيرية فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطبيق الاحتراف تحسن خلال الفترة الحالية.

نواف بن سعد يُعلق على الصفقات لكسب الجماهيرية:

وقال الأمير نواف بن سعد: “من حسن حظي أن عملت في فترة كان بها أسماء كبيرة في الرياضة السعودية مثل الأمير سلطان بن فهد وعبدالله الدبل .. تطبيق الاحتراف حاليًّا تحسنت”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “التنافس في التعاقد لكسب الجماهيرية غير معقول ويسبب خسائر على النادي.. لا يمكن أن أتعاقد مع لاعب بديل بعشرات الملايين”.

وأضاف الأمير نواف بن سعد قائلًا: “لم أكن في الإدارة الهلالية وقت تحديد عقد اللاعب عبدالعزيز الدوسري .. اللاعب يتعرض للرهبة عندما يلعب في نادٍ كبير مثل الهلال“.

الرحيل عن الإدارة الهلالية:

وكان ابن سعد قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الهلال، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وتم تكليف سامي الجابر بدلًا منه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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