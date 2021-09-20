هجوم الاتحاد يستعيد بريقه بعد 5 مواسم

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يتألق هجوميًّا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 14 هدفًا خلال أول 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليحقق أفضل سجل تهديفي له منذ موسم 2016، حينما تمكن من هز الشباك 15 مرة في عدد المباريات ذاته.

وبدأ العميد الموسم الحالي بأداء مخيب للآمال وخسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدف دون رد، إلا أنه استعاد توازنه سريعًا وحقق 4 انتصارات متتالية على حساب الرائد بثلاثية دون رد، ثم تجاوز الفيصلي بهدفين نظيفين.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أبها بسداسية مقابل هدف، وواصل تألقه وحسم كلاسيكو النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مستوى دفاعي مميز:

كما ظهر العميد بمستوى مميز على الصعيد الدفاعي مقارنة بالمواسم الماضية التي شهدت تألقه هجوميًّا أيضًا، حيث إنه هز الشباك 15 مرة موسم 2016، واستقبل 10 أهداف، فيما نجح في إحراز 14 هدفًا هذا الموسم، واهتزت شباكه 4 مرات فقط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ولكنه خاض 4 لقاءات.

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