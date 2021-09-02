هدف حمدالله الافضل في الجولة الثالثة بـ دوري محمد بن سلمان

نال هدف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة الأفضل في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.
ونشرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” قائلًا: باختيار الجمهور هدف لاعب النصر حمدالله في شباك التعاون يفوز بأجمل هدف في الجولة الثالثة.
وأشار الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي بأن هدف حمدالله فاز بواقع 403,913 ألف .
نتيجة مباراة النصر والتعاون:
يذكر أن النصر حقق فوزًا ثمينًا علي نظيره فريق التعاون بنتيجة 3/ 1 في المباراة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.
مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا:
ويلتقي النصر بنظيره فريق تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.
👏 بمشاركة (403,913) ألف صوت.. هدف عبدالرزاق حمدالله لاعب @AlNassrFC يفوز بأجمل هدف في الجولة الثالثة ⚽️🔝.https://t.co/Rdn2ypjKWO pic.twitter.com/Z8ZNRChdTN
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 1, 2021
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