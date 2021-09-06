هل تناول الليمون يوميًا يضعف المناعة ؟

المواطن- محمد داوود- جدة

نفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تناول الليمون يوميًا يضعف المناعة، موضحة أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا، إذ إن الليمون يحتوي على عناصر تقوي المناعة وليس العكس، وهو غني بفيتامين C، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة الرئيسية التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة التي تعزز جهاز المناعة تلقائيًا.

غني بحمض الفوليك:

وقالت لـ” المواطن” إن الليمون غني بحمض الفوليك والبوتاسيوم، وبالتالي فإنه مفيد لصحة القلب وصحة الحوامل، فمضاد الأكسدة الموجود في الليمون يحمي الشرايين ويمنع أكسدة الكولسترول، كما يحتوي الليمون على مواد كيميائية نباتية تمنع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض، وتقوي الأوعية الدموية، التي تحمل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجسم، كما يحتوي على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضد العدوى الفيروسية.

فوائد عصير الليمون:

ولفتت إلى أن تناول عصير الليمون مفيد جدًا، إذ يحسن وظائف الجهاز الهضمي، ويعمل على توازن حموضة المعدة، كما يمد الجسم بكميات كثيرة من السوائل التي تمنع حدوث الإمساك، والقضاء على التهابات البكتيرية في الأمعاء، ويحافظ أيضًا على صحة الجهاز التنفسي والتخفيف من نوبات الربو، كما يسهل امتصاص الحديد من الجسم لذلك يفضل شربه مع المأكولات الغنية بالحديد حتى يسهل امتصاصها وذلك بسبب احتوائه على فيتامين C، وبجانب ذلك يعمل على تنظيم نسب السكر بالدم حيث يقوم تنظيم عمل الأنسولين، كما يزيد من مناعة أجسام مرضى السكري.

زيادة المناعة:

وخلصت الدكتورة جواهر بالقول: إن ألياف البكتين الموجودة في الليمون تعمل على محاربة الشعور بالجوع، وبالرغم من أن الليمون نفسه لا يساعد في خسارة الوزن، فإن شرب الماء الدافئ مع الليمون يساعد في التخلص من الانتفاخ، كما أن استبدال القهوة والعصائر والمشروبات الغازية بالماء والليمون، يساعد في الحفاظ على حمية متوازنة السعرات الحرارية، بجانب دور الليمون في تذويب حمض اليوريك، المسؤول عن الشعور بالألم والالتهابات في المفاصل، كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.

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