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وكيل سعود عبدالحميد: الأولوية للاتحاد
مؤكدًا الاتفاق على التفاصيل

وكيل سعود عبدالحميد: الأولوية للاتحاد

2021/09/21
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وكيل سعود عبدالحميد: الأولوية للاتحاد سعود عبدالحميد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

كشف فهد باقديم، وكيل أعمال سعود عبدالحميد، مصير المفاوضات مع إدارة نادي الاتحاد، من أجل استمرار موكله مع العميد خلال الفترة المقبلة.

وكيل سعود عبدالحميد يحسم مصيره:

وتحدث فهد باقديم عن المفاوضات قائلًا: “أولوية سعود عبدالحميد البقاء في صفوف الاتحاد، وتم الاتفاق على كل شيء بنسبة كبيرة وتبقى بعض الأمور القانونية، ولم أرغب في الظهور الإعلامي لكي لا أحرج إدارة النادي”.

وعن وجود مفاوضات بين سعود عبدالحميد وإدارة نادي النصر لضمه خلال الفترة المقبلة، اكتفى وكيل أعمال اللاعب بالتعليق عليها خلال تصريحاته لقناة 24 السعودية، قائلًا: “لا تعليق”.

ودخل سعود صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، وسط اهتمام أكثر من نادٍ بضمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سعود عبدالحميد مع الاتحاد
سعود – المصدر @ittihad

الجماهير تطالب الإدارة بالتجديد:

ودشنت جماهير نادي الاتحاد أكثر من هاشتاق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبت إدارة أنمار الحائلي بضرورة استمرار سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

ويحظى سعود باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، فيما أكدت تقارير مؤخرًا اهتمام الهلال والنصر بضمه.

سعود عبدالحميد
سعود مع الاتحاد


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