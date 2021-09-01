وليد بن بدر: علاقة النصر والاتحاد أكبر من الصفقات

المواطن - مروة نبيل

شدد العضو الذهبي في نادي النصر، الأمر وليد بن بدر على قوة العلاقة بين العالمي والاتحاد، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تنتهي بسبب الصفقات.

وليد بن بدر يؤكد قوة علاقة النصر والاتحاد

وقال العضو الذهبي النصراوي: “للعلم… (نادي الاتحاد) الشقيق له مكانة كبيرة لدينا كنصراويين. ولن تجدي محاولات انفلات لدى إعلامي أو لآخر ينصّبان أنفسهم بدلاً عن الكيان الكبير وطبعا هم لا يمثّلون لدينا إلّا (أشخاصهم)”.

وتابع وليد بن بدر حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فالنصر والاتحاد شقيقان وكيانان تربط بين جماهيرهما ما هو أكبر وأغلى من الصفقات”.

أنسيلمو يشعل الصراع

وجاءت تغريدة وليد بن بدر بعدما نجح نادي النصر في حسم صفقة أنسيلمو دي مورايس، بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد الذي كان قريبًا من التعاقد مع المهاجم البرازيلي، ما أثار غضب جماهير العميد خاصة أن الإدارة بدأت مفاوضاتها مع اللاعب مبكرًا.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي قد أعلن الانسحاب من المفاوضات رسميًا، بسبب محاولة وكيل أعمال أنسيلمو خلق حالة من المزايدة، قبل أن يعلن النصر حسم الصفقة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف الوحدة.

وجذب أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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