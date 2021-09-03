3 انتصارات وتعادل في دوري يلو

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 3 انتصارات، فيما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة.

نتائج دوري يلو:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب ضد نظيره نجران على ملعب نادي الشعلة في الخرج، وتمكن الفريق الضيف من تحقيق الفوز في دوري يلو بهدف دون رد، سجله رفائيل إدواردو عند الدقيقة 55.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تحقيق الفوز على مضيفه الجبلين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين أولًا عن طريق فيصل الجمعان عند الدقيقة 11، قبل أن ينتفض الخليج وينجح في تسجيل ثنائية عن طريق مامادو سورو وعبدالله الغامدي عند الدقيقتين 46 و80، ليحصد ثلاث نقاط هامة في دوري يلو.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز على نظيره الساحل بهدف دون رد سجله سلطان السوادي عند الدقيقة 36، في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

تعادل العين ضد الشعلة:

واحتضنت مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة مباراة العين ضد الشعلة ضمن منافسات دوري يلو، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 66 عن طريق روبن غبريل، وأحرز لويز باولو التعادل بعد 5 دقائق.

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