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3 انتصارات وتعادل في دوري يلو
ضمن منافسات الجولة الثانية

3 انتصارات وتعادل في دوري يلو

2021/09/15
الساعة 1:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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3 انتصارات وتعادل في دوري يلو لاعبو الوحدة - المصدر @FDL_KSA
المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 3 انتصارات، فيما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة.

نتائج دوري يلو:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب ضد نظيره نجران على ملعب نادي الشعلة في الخرج، وتمكن الفريق الضيف من تحقيق الفوز في دوري يلو بهدف دون رد، سجله رفائيل إدواردو عند الدقيقة 55.

الكوكب ونجران
مباراة الكوكب ونجران – المصدر msl

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تحقيق الفوز على مضيفه الجبلين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين أولًا عن طريق فيصل الجمعان عند الدقيقة 11، قبل أن ينتفض الخليج وينجح في تسجيل ثنائية عن طريق مامادو سورو وعبدالله الغامدي عند الدقيقتين 46 و80، ليحصد ثلاث نقاط هامة في دوري يلو.

الجبلين والخليج
مباراة الجبلين والخليج – المصدر msl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز على نظيره الساحل بهدف دون رد سجله سلطان السوادي عند الدقيقة 36، في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الساحل والوحدة
مباراة الساحل والوحدة – المصدر msl

تعادل العين ضد الشعلة:

واحتضنت مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة مباراة العين ضد الشعلة ضمن منافسات دوري يلو، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 66 عن طريق روبن غبريل، وأحرز لويز باولو التعادل بعد 5 دقائق.

العين والشعلة
مباراة العين والشعلة – المصدر msl


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