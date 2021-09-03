يستهلك الجسم فيتامين B12 يوميًا، ومع ذلك يغفل الكثيرون عن مدى أهميته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فهو يساعد في تطوير الجهاز العصبي المركزي وتكوين خلايا الدم الحمراء وتكوين الحمض النووي.

ما هو فيتامين B12 ؟

هذا النوع من الفيتامينات قابل للذوبان في الماء وموجود بشكل طبيعي في جميع الأطعمة التي نتناولها مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان، وهو يحتوي على الكوبالت المعدني ويمكن تجميعه في مركب يسمى الكوبالامين.

فوائد فيتامين ب 12

يتميز الفيتامين بأنه يعزز الطاقة في الجسم مثل الحبوب الكاملة والدهون الصحية والفواكه، وهو له الكثير من الفوائد العظيمة الأخرى، وهي كما يلي:

1- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الدولية للسرطان، يمكن أن يؤدي انخفاض فيتامين ب 12 إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، ووفقًا للدراسة التي أجرتها Public Health Nutrition، كلما زاد استهلاك الأشخاص لفيتامين B12، انخفض سرطان القولون والمستقيم، كما أنه مفيد لسرطان البنكرياس.

2- يحسن الوظيفة المعرفية

يساعد فيتامين ب 12 في تطوير الجهاز العصبي المركزي، وإذا كنت لا تتناول كمية كافية منه، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الوظيفة الإدراكية، ويمكن أن يؤذي انخفاض مستوياته الدماغ وصحة الجهاز العصبي المركزي، في حين أن الكمية الصحية منه يمكن أن تحافظ على صحة الخلايا وتقليل خطر حدوث خلل في الإدراك.

3- التمثيل الغذائي الصحي

يساعد فيتامين ب في التفاعلات الكيميائية في الجسم، ويسمح أيضًا بهضم الطعام وتحويله إلى طاقة قابلة للاستخدام للخلايا، ومن مهامه أيضًا أنه أنه يحول الطعام إلى الطاقة دون أن يخزنها كسعرات حرارية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والكحول أو المنبهات مثل الكافيين، ولذلك فالجسم بحاجة ماسة إليه من أجل أداء أفضل وسليم.