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3 مباريات اليوم في دوري يلو
بختام منافسات الجولة الثانية

3 مباريات اليوم في دوري يلو

2021/09/15
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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3 مباريات اليوم في دوري يلو لاعبو القادسية - المصدر msl
المواطن - مروة نبيل

تُقام 3 مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية من الفرق لتحقيق نتائج إيجابية في بداية المسابقة.

مباريات اليوم في دوري يلو

وتنطلق مباريات اليوم في دوري يلو بمواجهة الدرعية والعروبة على ملعب نادي الرياض عند الساعة 6:35 مساء، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود نظيره بيشة عند الساعة 6:45 مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن جلوي الرياضية.

وتُختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري عند الساعة 8:25 مساء اليوم الأربعاء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضيفًا على نظيره الجيل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

 

مباريات اليوم
موعد المباريات – المصدر @FDL_KSA

نتائج الجولة الثانية

وكانت الجولة الثانية من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى قد انطلقت، مساء الاثنين بـ3 مباريات، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري يلو
مباراة النهضة وجدة – المصدر @FDL_KSA

واستكملت منافسات الجولة الثانية من الدوري، مساء أمس الثلاثاء، وشهدت تحقيق 3 انتصارات، فيما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الساحل والوحدة
مباراة الساحل والوحدة – المصدر msl


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