3 مكاسب يسعى المنتخب السعودي لتحقيقها ضد فيتنام

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتحقيق الفوز مساء اليوم الخميس على حساب منتخب فيتنام، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

المكاسب الثلاثة في حالة الفوز

وفي حال تمكن الأخضر من تحقيق الفوز فسوف يحقق 3 مكاسب قبل مواجهة منتخب عُمان الثلاثاء المقبل، أولهم هو رفع الروح المعنوية للاعبي الأخضر واكتسابهم الخبرة والثقة لتحقيق نتائج إيجابية وجمع النقاط بالمباريات المقبلة، إضافة إلى تعزيز الثقة لديهم، قبل مواجهة منتخب سلطنة عُمان في أرضه، وهو المنتشي بفوزه المهم اليوم على منتخب اليابان.

وثالث هذه المكاسب، هو تسهيل مأمورية الأخضر للمباريات المتبقية في مجموعته، خاصة أن فقد النقطة الواحدة سيؤثر بالسلب على مشوار الفريق في رحلة التصفيات النهائية.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد فيتنام

ولعب منتخب السعودية من قبل مع المنتخب الفيتنامي مباراتين، في تصفيات كأس العالم 2002 آنذاك، حيث فاز الأخضر ذهابًا بخماسية دون رد يوم 12 فبراير 2001، وفي لقاء الإياب يوم 19 فبراير 2001 فاز الأخضر برباعية دون رد.

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

مجموعة المنتخب السعودي

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة