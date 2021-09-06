6 أهداف تمنح ماجد عبدالله لقب هداف مواجهات السعودية وعمان

المواطن - محمد سمعه

منحت 6 أهداف، النجم ماجد عبدالله لاعب النصر الأسبق، لقب هداف مواجهات السعودية وعمان، وذلك على هامش مواجهة الأخضر غدًا لشقيقه العماني في مسقط ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وخاض ماجد عبدالله 6 مباريات أمام عمان، سجل فيهم 6 أهداف ومنها مباراة المنتخبين في تصفيات كأس أمم آسيا 1984، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي آنذاك بسداسية دون رد.

توقيت مباراة السعودية وعمان

وسيلعب الأخضر مع عمان في تمام السابعة من مساء الغد بتوقيت السعودية على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في عمان.

وتحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قبل المباراة قائلًا: “مباراة مثيرة للاهتمام لكلا المنتخبين بعد الفوز الذي تحقق في البداية، فقد شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان أمام منتخب اليابان، لذلك نعلم جيدًا بأن مباراة الغد مباراة صعبة”.

وأضاف رينارد: ” نعلم جميعًا أن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي”.

تشكيل الأخضر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام عبدالإله العمري، عبدالله مادو، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

تفوق كبير للأخضر بمواجهات السعودية وعمان

ولعب المنتخبان من قبل 20 مباراة بواقع 18 لقاء رسمي ومباراتين وديتين، حيث فاز الأخضر في 14 لقاء وخسر مباراتين، وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات.

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