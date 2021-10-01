كشف المدافع المصري أحمد حجازي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن أسباب فوز العميد على الأهلي في ديربي جدة، حيث سجل العميد هدفيه في الشوط الثاني.

الاستقرار يقود الاتحاد للنتائج الإيجابية:

وتحدث حجازي في تصريحات لقناة SSC قائلًا: “العميد قدم مباراة متوازنة وكنا بحاجة للتعويض بعد التعادل ضد التعاون، وتعليمات المدرب كوزمين كونترا جعلتنا نُسجل هدفين بالشوط الثاني”.

وأضاف حجازي: “أُهدي هدفي في شباك الأهلي لأبنائي آدم وسُفيان، ولا شك أن الاستقرار والأجواء الجيدة داخل النادي تُحفز على الفوز وتحقيق النتائج المتميزة”.

وسجل حمدان الشمراني الهدف الأول من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني، مستغلًّا خطأ التمركز الدفاعي من لاعبي الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي على الهدف، معتقدين أن حمدان الشمراني كان في موقف تسلل، لكن الحكم محمد الهويش أقر باحتساب الهدف.

وبعد ذلك أضاف المصري أحمد حجازي ثاني أهداف العميد بضربة رأسية في الدقيقة الـ80، ليرتفع رصيد العميد إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ13.

الاتحاد يُحقق أول فوز على ملعب عبدالله الفيصل بعد إعادة افتتاحه:

وحقق العميد الفوز في أول ديربي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعد إعادة افتتاحه عقب غلقه لمدة 9 سنوات من أجل أعمال الصيانة.