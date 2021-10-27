موعد الراتب:

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

الحفاظ على الراتب:

ووصف مواطنون ومواطنات اليوم بأنه “أربعاء سعيد” بعد إيداع الراتب والذي يأتي وسط نصائح من الخبراء بتتبع النفقات حيث أن كثير من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.