حسم الاتحاد ديربي جدة أمس الجمعة أمام جاره الأهلي بالفوز عليه بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد الفوز في ديربي جدة، أصبح العميد الأكثر تحقيقًا للفوز برصيد 5 مباريات مقابل تعادل وهزيمة وحيدة في دوري المحترفين السعودي بالموسم الحالي.

هجوم الاتحاد يُرعب المنافسين

وحافظ العميد على تصدره لأقوى خط هجوم في المسابقة بتسجيله 17 هدفًا في أول 7 جولات كما يتواجد في المركز الثاني في أقوى الفرق دفاعيًا حيث سكنت شباكه 5 أهداف فقط.

كما نجح الاتحاد في أن يتصدر قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للنقاط على أرضها برصيد 10 نقاط من أصل 12 متاحة.

العميد يقلص فارق الفوز مع الأهلي في الديربي

يذكر أن العميد نجح أيضًا في تقليص فارق الفوز مع الأهلي طوال تاريخ مواجهات الفريقان في الديربي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق العميد الفوز رقم 8 له في الديربي مقابل 11 انتصار لـ الأهلي.

ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم ضمك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، والنصر والهلال ثالثًا ورابعًا برصيد 12 نقطة.

أما نادي الرائد فيحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

ويتواجد الفتح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وخلفه الشباب والحزم في المركز التاسع والفيصلي عاشرًا برصيد تسع نقاط لكل منهم، أما الاتفاق فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط.

والباطن في المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط، ثم الأهلي في المركز الـ13 برصيد عشر نقاط، والطائي وأبها في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 4 نقاط لكل فريق، أما التعاون ففي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.