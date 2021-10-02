استقبل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض العالمي “إكسبو 2020 دبي” جمهوراً غفيراً من مختلف الجنسيات، وكان في استقبالهم شباب وفتيات سعوديون قدموا لهم كافة المعلومات التي يحتاجونها عن المملكة، وعن محتوى الجناح بركائزه الأربع الرئيسية: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.

وتوقف زوّار الجناح السعودي كثيراً عند أكبر شاشة أرضية ضوئية تفاعلية يحتويها الجناح والمسجلة في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، والتي تقدم محتوى باللغتين من خلال ست مسارات تعطي الزائر نظرةً شاملة عن المملكة في مختلف مجالات الطبيعة والسياحة، والاقتصاد والاستثمار، والفن والثقافة، والطاقة، بالإضافة إلى التحول، حيث يمكن للزائر من خلال اللمس أن يختار أحد هذه المجالات ويجد بداخله محتوى متكامل يوضح الموقف الحالي والنظرة المستقبلية للمملكة في كل مجال.

وبعد أن أنهى زوار الجناح السعودي تنقلهم بين أقسام الجناح، وتعرفوا على تراث وحاضر ومستقبل المملكة، انتقلوا إلى حديقة الجناح التي عرفتهم على حفاوة الاستقبال والضيافة السعودية، وتذوقوا القهوة السعودية ومختلف الأطباق التي تتميز بها مناطق المملكة.

ويعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في معرض “إكسبو 2020 دبي” من حيث المساحة، ويقع في منطقة الفرص، ويتضمن تقنيات متقدمة مسجلاً من خلالها ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بالإضافة إلى حصوله على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) كواحدٍ من أكثر التصاميم استدامة في العالم.

