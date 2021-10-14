حذرت استشارية التغذية سها عبدالجواد من الأكل الحار للأطفال لما يسببه من اضطرابات هضمية، كما دعت إلى فرض عقوبات على مشاهير التواصل الاجتماعي المتجاوزين.

ثقافة خاطئة:

وأكدت عبدالجواد خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن لجوء بعض مشاهير التواصل إلى فيديوهات الأكل الحار والتي قد يشارك بها الأطفال للحصول على نسب مشاهدات عالية ينشر ثقافة خاطئة عند الأطفال.

توعية:

كما دعت عبدالجواد بوجود توعية قائلة: يجب أن يكون هناك توعية، أولاً مراقبة من الأهل عبر هذه المقاطع، لأن الطفل يرغب دائماً في تقليد ما يراه.

وأضافت: وكذلك يكون هناك مراقبة على البرامج والتطبيقات المحملة على أجهزة الأطفال ونادت استشارية التغذية بتطبيق عقوبات قائلة: يجب أن يكون هناك عقوبات صارمة بخصوص تجاوز المشاهير لهذه الظاهرة، ونحن نحاول أن ننشر الوعي والثقافة الصحية فيما يخص الأكل والوعي بعادات الأكل الصحي من خلال منصات التواصل الاجتماعي.