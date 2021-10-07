أكد الاستشاري في طب السمنة والأسرة، الدكتور صالح الراجحي، أن هناك تشخيصاً طبياً عن الأشخاص الذين يأكلون بشكل مستمر دون توقف يسمى الرعي، وهو مصطلح يطلق على من يصبح ويمسي وهو يأكل.

فيديو | استشاري طب السمنة والأسرة: هناك مصطلح طبي يسمى "الرعي" لبعض الأشخاص الذين يأكلون دون توقف#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/519QJ7IkmQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 6, 2021

مداومة:

وتابع خلال مداخلة لقناة الإخبارية، أن الشخص لو اعتاد على شرب القهوة والتمر ليلاً فإنه سيداوم على هذا الأمر حتى لو لم يكن جائعاً.

مصطلح الراعي:

ولفت إلى أن التعود على نمط غذائي خاطئ والمداومة عليه باستمرار سيجعل الشخص لا يستطيع التخلي عنه، مبيناً أنه في هذه الحالة يصبح كالراعي الذي يصبح ويمسي على نفس النمط.