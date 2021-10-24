كشفت تقارير إعلامية عن موافقة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بنقل مباراة الأهلي والهلال من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

الأهلي يستضيف الهلال بملعب عبدالله الفيصل

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة بالجولة العاشرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بحسب ما ذكره الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر”.

وكان الراقي واجه الاتفاق على ملعب عبدالله الفيصل ونجح في الفوز على فارس الدهناء برباعية دون رد في الجولة الثامنة بدوري المحترفين، وهو أول فوز يحققه الراقي في الموسم الحالي.

ترتيب الدوري السعودي حاليًا

ويتواجد ضمك بالصدارة برصيد 18 نقطة، ويليه الاتحاد ثانيًا برصيد 17 نقطة، والشباب ثالثًا ثم الهلال رابعًا برصيد 15 نقطة لكل فريق.

أما الفيحاء فيحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، والنصر والفتح سادسًا وسابعًا برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما فرق الأهلي والفيصلي والرائد فتحتل المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق، أما فريقي الحزم وأبها فيحتلان المركزين الـ11 والـ12 برصيد 10 نقاط لكل فريق، والباطن في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

أما أندية الطائي والاتفاق فيتواجدان في المركزين الـ14 والـ15 برصيد سبع نقاط لكل فريق، والتعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 4 نقاط.