حافظ نادي ضمك على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ضمك في صدارة الدوري:

ويتواجد ضمك بالصدارة برصيد 18 نقطة، ويليه الاتحاد ثانيًا برصيد 17 نقطة، والشباب ثالثًا ثم الهلال رابعًا برصيد 15 نقطة لكل فريق.

أما الفيحاء فيحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، والنصر والفتح سادسًا وسابعًا برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما فرق الأهلي والفيصلي والرائد فتحتل المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق، أما فريقي الحزم وأبها فيحتلان المركزين الـ11 والـ12 برصيد 10 نقاط لكل فريق، والباطن في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

أما أندية الطائي والاتفاق فيتواجدان في المركزين الـ14 والـ15 برصيد سبع نقاط لكل فريق، والتعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 4 نقاط.

نتائج مباراتي اليوم:

وانتهت مباراتا اليوم السبت بفوز أبها على الفتح بثلاثية مقابل هدف، وفوز الهلال على الرائد بثلاثية مقابل هدفين.