يُعد الفريق الكروي الأول في الأهلي، الأكثر تضررًا، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة السابعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خطر الهبوط يلاحق الأهلي:

وكان الراقي يحتل المركز الـ13 برصيد خمس نقاط، بعد خسارة ديربي جدة مساء أمس الجمعة، لكن فوز الطائي على التعاون اليوم السبت، جعل الراقي يتراجع مركز ليتواجد بالمرتبة الـ14 برصيد 5 نقاط، أي أن الراقي دخل دوامة مراكز الهبوط مع فريقي أبها والتعاون.

وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين السعودي، لم يحقق الراقي أي فوز في أول 7 جولات بـ دوري المحترفين تحت قيادة هاسي، حيث تعادل الفريق في 5 مباريات وخسر مباراتين.

الأهلي يبحث عن الاستقرار رغم الإخفاقات:

ورغم تلك النتائج السلبية، أكد الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ”أكشن مع وليد” على قناة MBC Action أن إدارة الراقي لا تفكر على الإطلاق في إقالة هاسي، مشيرًا إلى أن النادي يبحث عن الاستقرار في الفترة الحالية.

وعلق المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الراقي، على ما تردد حول أن إدارة ماجد النفيعي ستُقيله بعد الخسارة من نادي الاتحاد مساء الجمعة.

وتحدث هاسي في تصريحات تلفزيونية بعد ديربي جدة قائلًا: “بالنسبة للإقالة لا أهتم بهذه الأنباء ولا أرى ولا أسمع أي شيء عنها، أنا أركز على عملي مع الفريق، والاتحاد استغل الفرص التي أُتيحت له، بينما الراقي لم يستغل ما جاء له”.

وأضاف هاسي: “كنا أخطر من الاتحاد، والراقي لم يظهر بشكل سيئ، لكن سوء الحظ كان معنا في المباراة”.