يخوض الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد مباراة مهمة اليوم الأحد ضد ضمك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويهدف العميد للفوز والانفراد بـ صدارة دوري المحترفين، حيث يتواجد في الصدارة حاليًا برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني.

الاتحاد يهدف للفوز في المحالة

ويسعى العميد لفك العقدة أمام نادي ضمك حيث لم يسبق للعميد الفوز على ضمك في المحالة.

وسبق للعميد أن لعب ضد ضمك في دور المحترفين مرتين في المحالة، حيث فاز ضمك في لقاء وكان التعادل حاضرًا في اللقاء الآخر.

ضمك عرف الانتصار مرتين

وبشكل عام تقابل الاتحاد مع ضمك 4 مرات في الدوري السعودي، حيث فاز ضمك مرتين وفاز العميد مرة وحضر التعادل في لقاء.

وتُستكمل مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بإقامة 3 مباريات وذلك لموسم 2021/2022.

وسيكون اللقاء الأول بين فريقي الفتح والتعاون في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الحزم والفيصلي في تمام السادسة والربع مساءً على ملعب نادي الحزم.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين ضمك والاتحاد في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.