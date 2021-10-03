انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ومان سيتي التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ليفربول ومان سيتي:

وبدأت مباراة ومان سيتي بشكل سريع، وجاءت المحاولة الأولى للاعبي السيتيزنز عند الدقيقة 21، بعدما تلاعب بيرناردو بلاعبي الريدز ومرر كرة مميزة لفيل فودين، لينفرد بمرمى أليسون بيكر، إلا أن الحارس تألق وتصدى لها.

ومرر كانسيلو الكرة للاعبي كيفين دي بروين عند الدقيقة 24، وسدد اللاعب البلجيكي الكرة بقوة، ولكنها ذهبت بعيدًا، وكاد السيتي أن يهز الشباك عند الدقيقة 34، بعدما لعب فودين عرضية تابعها دي بروين، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم.

وانفرد فودين بالحارس أليسون عند الدقيقة 45، وحاول مراوغته، إلا أن بيكر نجح في التصدي لمحاولته، لتنتهي أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومان سيتي بالتعادل السلبي.

تعادل الفريقين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط ليفربول بقوة، وشكل خطورة على المرمى بتسديدة من جوتا من على حدود منطقة الجزاء، ولكن إديرسون تصدى لها، ونجح الريدز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 59.

وانطلق محمد صلاح بشكل مميز ومرر كرة رائعة للاعب ساديو ماني لينفرد بمرمى إديرسون ويسجل الهدف الأول، وتمكن فودين من التعادل عند الدقيقة 69 بعد تلقيه تمريرة من جيسوس داخل منطقة الجزاء.

وتلاعب محمد صلاح بدفاع السيتي وسجل هدفًا مميزًا عند الدقيقة 76، قبل أن يحرز دي بروين هدف التعادل بتسديدة من على حدود المنطقة، وأهدر فابينيو فرصة تسجيل الهدف الثالث للريدز في اللحظات الأخيرة، لتنتهي مباراة ليفربول ومان سيتي بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.