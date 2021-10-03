أعرب الإعلامي عيد الثقيل عن استيائه من المستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، مبديًا تخوفه الوقت ذاته من تكرار الراقي لسيناريو الاتحاد الذي كان يُنافس على الهبوط في المواسم الماضية.

الراقي يحبط جماهيره هذا الموسم:

وخيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيسنيك هاسي آمال جماهيره، بعد تراجع مستواه ونتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الراقي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من التعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين، وكان آخرها ديربي جدة ضد الاتحاد.

منافسة قوية بين الأندية:

وقال عيد الثقيل: “كنا نتحدث قبل الموسم بأنه سيكون مختلفًا وقويًّا جدًّا والمنافسة فيه ستكون على أشدها، وكنا نتحدث بأن الهلال بصفقته وتكامله سيواصل منافسته على البطولة، كنا نتوقع بأن صفقات النصر الكبيرة جدًّا بأن يظهر نصر مختلف”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الأهلي أيضًا، الشباب بما أنه يتميز بالاستقرار والدعم بلاعبين محليين وتحسين بعض العناصر، ولكن للأسف هذا الموسم حققا أسوأ انطلاقة لهما منذ سنوات، الاثنين تعثروا”.

وأضاف: “النصر والهلال كانوا يتنافسون في المواسم الماضية، ولكن هذا الموسم لم يظهروا بكامل عافيتهم، الهلال يتعرض لانتقادات، كما أنه يعاني من نقص شديد، لذلك لا نستطيع الحكم على المدرب”.

سيناريو الاتحاد يُلاحق الأهلي:

وأردف: “لفت نظري تغير الأحوال في الاتحاد والأهلي، العام الماضي العميد قد تحسن قليلًا، ولكن في المواسم السابقة كان يُنافس على الهبوط، والآن انعكست الآية.. الراقي في أسوأ حال ويتواجد في المراكز المهددة بالهبوط والاتحاد في أحلى حال ومتصدر الترتيب”.

واستكمل: “قد يتغير ذلك في الفترة المقبلة كما حدث مع النصر، ولكن تجربة الاتحاد المريرة تجبر أي عاشق من عشاق الفرق الكبيرة إنه يتذكر السيناريو الاتحادي ويضع يده على قلبه حتى وإن كنا في الجولة السابعة، خاصة أن الراقي لا يوجد به بوادر حل نفس المشهد الاتحادي”.

وتابع قائلًا: “الاتحاد كان به فريق يصرف عليه مبالغ كبيرة وصفقات جيدة، كما يحدث مع الراقي حاليًّا، ولكن ماذا حدث تعثرات مستمرة ومراكز متأخرة، وإذا دخلت هذه الدوامة صعب تخرج منه خاصة الفرق الكبيرة التي تتعرض لضغط جماهيري كبير، إذا لا يوجد لاعبين على طراز عالي ينتشلون الفريق لن يعود”.

واختتم عيد الثقيل تصريحاته لبرنامج “كورة” قائلًا: “أخشى على الأهلي من هذا السيناريو خاصة في ظل عدم وجود حلول”.