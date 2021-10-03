يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتطمح الجماهير في مواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

العميد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ونجح العميد في حسم ديربي جدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بهدفين دون رد.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.

هزازي يكشف ما يحتاجه الاتحاد:

وكشف نجم العميد والنصر والشباب السابق، نايف هزازي ما يحتاج العميد لمواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي: “مكانة العميد الحالية هي الطبيعية.. الاتحاد بحاجة للتركيز على مباريات أندية الوسط والضرب فيها بيد من حديد”.

وتابع: “العميد بحاجة إلى لاعب في منطقة الارتكاز لقيادة التحول الهجومي والبناء المنظم.. يجب أن ينسى الاتحاديون الانتصار في ديربي جدة ويركز فيما هو قادم”.

واختتم نايف هزازي تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف” في هذا الشأن قائلًا: “مستويات الأندية متذبذبة بما فيهم الهلال والشباب.. والعميد قادر على الذهاب بعيدًا بعناصر الخبرة التي يمتلكها”.