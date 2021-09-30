أكد الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان على أن نادي الهلال حُرم من ركلتي جزاء خلال مباراة الحزم التي أُقيمت أمس الخميس بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المستشار التحكيمي – سمير عثمان: الحكم لم يحتسب ضربتي للهلال في الدقيقة 7 والدقيقة 48.. هدف #الهلال "صحيح" .. ضربة الجزاء المحتسبة للحزم "صحيحة" في الدقيقة 70 .. ضربة الجزاء المحتسبة للهلال "صحيحة" في الدقيقة 98#الهلال_الحزم #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/qNbhaQck55 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 30, 2021

جماهير الهلال تنتقد أداء الحكم أحمد الرميخاني

وكان الحكم السعودي أحمد الرميخاني أدار مباراة الأزرق ضد الحزم التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتحدث سمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” على قناة MBC Action قائلًا: ” الحكم أحمد الرميخاني لم يحتسب ركلتي جزاء للأزرق في الدقيقتين 7 و 48، وضربة الجزاء التي احتُسبت للحزم كانت صحيحة، وضربة الجزاء التي احتُسبت للزعيم في نهاية اللقاء كانت صحيحة بالدقيقة الـ98″.

الزعيم يُهدر فرصة تقاسم الصدارة مع ضمك

وكانت جماهير الأزرق، انتقدت أداء الحكم أحمد الرميخاني في المباراة، حيث اعتبروا أن أداء الحكم مع إهدار الفرنسي جوميز للأهداف كان من بين أسباب التعادل مع الحزم وفقدان فرصة مشاركة الصدارة مع نادي ضمك.